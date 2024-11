Potenti: Treni Svizzera-Livorno/Firenze bella notizia per turismo

“Nell’ambito del rinnovo della collaborazione tra Trenitalia e le Ferrovie Federali Svizzere saluto con grande soddisfazione ed orgoglio la notizia che a partire dal 2026 ci saranno anche treni diretti tra Zurigo e Firenze/Livorno. Un’offerta che rappresenta una grande opportunità per il territorio toscano e che avrà numerosi effetti benefici per l’incremento turistico di queste aree.

Grazie al Ministro Salvini, al viceministro Rixi e a RFI per l’impegno dimostrato in questi anni per lo sviluppo delle comunità toscane”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega e membro 8 Commissione a Palazzo Madama.

