Domotek concreta e di squadra: 3 a 0 al Napoli

Un Palacalafiore pieno e festante ha accolto il ritorno casalingo della Domotek. Grande e bella vittoria per i ragazzi di Mister Polimeni. Spirito di gruppo, in evidenza tantissimi effettivi del collettivo, atleti che fino al momento non avevano brillato, tutti carichi e pronti per la causa amaranto. Napoli viene regolata in tre set, seppur combattendo, dalle magie di Capitan Laganà e soci.

Partiamo dal primo set. La vera novità è Lamp dal primo minuto. Dopo un primo momento di equilibrio, la Domotek stacca l’avversaria proprio grazie alle performance dello statunitense e di un Laganà concreto e dominatore.(20-14 primo vero stacco). La Gaia tenterà con svariati Time-Out nel ricucire lo strappo. Un attacco di Lamp dalla seconda linea ed un ace di Laganà diventeranno significativi. Suo il punto della vittoria, tenendo alla larga la compagine ospite.(25-18).

Sempre Laganà, accanto alle giocate precise di Esposito e Lazzaretto comanda le danze, seppur con qualche punto di gap nel secondo set. E’ ancora Lamp protagonista: pronto in difesa, spettacolare in attacco.(Bene Esposito, Lazzaretto e Stufano) Napoli con Lugli in evidenza prova a reagire ma Laganà e soci ne hanno di più. Si rivede in campo anche Pugliatti. Dopo tanti palleggio con due punti di gap, è decollo sul finale di set: Il capitano amaranto è ancora protagonista, un ace e quattro attacchi dalla seconda linea.

Parte bene la Domotek con Lamp al servizio.(4-0 d’inizio e tre ace per l’americano) Napoli è più viva che mai. Dopo un clamoroso errore in ricezione, i partenopei si caricano all’inverosimile e giocano il set più combattuto della serata reggina. Mister Polimeni mescola le carte: dentro Soncini e Spagnol. Grandissime risposte. La Domotek rimonta dal meno quattro. Spagnol è l’uomo della rimonta. Il “solito” Stufano realizza il punto della vittoria . Termina 25 a 23 tra il tripudio del Palacalafiore. E’ festa grande: coinvolgimento, passione e spirito di gruppo. La strada è quella giusta.

Domotek Volley Reggio Calabria-Gaia Energy Napoli 3-0 (25-18,25-18,25-23)

Domotek: De Santis, Giuliani, Stufano 9, Galipò, Spagnol 4, Picardo 4, Lopetrone, Esposito, Lamp 12, Murabito, Pugliatti, Laganà 14, Soncini 1, Lazzaretto 7. All. Polimeni Ass. Dal Pozzo

Napoli: M:Starace, Saccone 1, Starace G. 5, Leone, Luglio 17, Sportelli 8, Gianotti, Ardito, Lanciani 1, Martino 4, Dotti, Volpe. All. Calabrese

Arbitri i signori Giorgia Spinnicchia di Catania e Sergio Pecoraro di Palermo.

comunicato stampa