Secondo Svimez: Al Sud 5,3 mld in meno nel 2025-27 in Manovra

“Secondo l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (Svimez), nel triennio 2025-2027 si prevede una significativa riduzione delle risorse destinate a politiche specifiche per il Sud Italia, pari a circa 5,3 miliardi di euro.

Questa diminuzione è principalmente attribuibile all’eliminazione di importanti incentivi economici, come la decontribuzione per le imprese del Sud, i fondi destinati agli interventi nel Mezzogiorno, il credito d’imposta per le Zone Economiche Speciali (ZES) e gli sgravi contributivi per le nuove assunzioni nelle ZES. I

n particolare, si stima una perdita di 1,78 miliardi di euro nel 2025, di 2,92 miliardi di euro nel 2026 e di 625 milioni di euro nel 2026. Questa contrazione dei finanziamenti, sempre in base a quanto previsto dallo Svimez, rischia di compromettere gli sforzi per colmare il divario economico e sociale tra Nord e Sud del Paese, con potenziali ripercussioni negative sulla crescita e lo sviluppo delle regioni meridionali.”

