Tenerini (FI) condanna le immagini di violenza contro il governo e invita al rispetto del dibattito democratico

Roma – “Le immagini vergognose apparse a Bologna, che raffigurano la presidente del Consiglio Meloni e il ministro Bernini con volti insanguinati, sono un chiaro segnale di un clima di odio e violenza che non possiamo tollerare. Questi manifesti, diffusi in occasione dello ‘sciopero nazionale studentesco’, non rappresentano solo una provocazione, ma un attacco diretto ai principi fondamentali della nostra democrazia.

È inaccettabile che gruppi estremisti utilizzino la propria voce per incitare alla violenza e all’intimidazione. La nostra solidarietà va al ministro Bernini, che ha sempre dimostrato la sua dedizione al dialogo e al confronto civile. È fondamentale che tutti i cittadini, indipendentemente dalle proprie convinzioni politiche, si uniscano contro questa deriva violenta.

Invitiamo le forze politiche di opposizione a prendere una posizione chiara contro queste azioni, affinché si possa ripristinare un clima di rispetto e civiltà nel dibattito politico. La democrazia si fonda sul confronto costruttivo, non sull’odio. È tempo di unirci per difendere i valori che consideriamo sacri e inalienabili.”

comunicato stampa