Dierre combattiva: sconfitta nel quarto periodo a Comiso

Comiso-Dierre Basketball Reggio Calabria 72-65 (23-20,16-16,20-19-13-10)

Comiso: Turner 6, D’Arrigo 23, Iurato 9, Salafia 9, Sindoni 14, Licata, Provenzani, Cacciaguerra, Scevola, Rinzivillo, Ballarò 3, Stanzone 9. All. Farruggio Ass. D’Iapico

Dierre: Railans 14,Vukosavljevic 6, La Mastra 5, Alescio 4, Idone, Fazzari, Angius 2, Laganà 9, Ripepi 7, Barrile 18. All. Cotroneo

Arbitri Alvin Perrone di Catania e Federico Catalano di Pedara.

Qualche rammarico c’è. Situazioni da rivedere? Anche. Il bicchiere, nonostante la sconfitta, è mezzo pieno. La Dierre Basketball Reggio Calabria subisce la prima sconfitta “sul campo” della stagione. Dopo cinque vittorie importanti, i bianco-blu di Coach Cotroneo cedono il passo 72 a 65. Gara tiratissima ed equilibrata.

Nel secondo periodo, Capitan Laganà e soci hanno la forza di andare avanti anche con una piccola doppia cifra. Si fa male Railans, dopo uno scontro al rimbalzo e ritornerà in campo nel quarto successivo.

Comiso, con Turner e Provenzani a mezzo servizio, viene sospinta da Nicolas D’Arrigo uomo della rimonta e del break ad inizio quarto quarto. I siciliani riusciranno sempre a tenere “a bada” la Dierre che, avrà più volte i palloni per il riavvicinamento sul meno 3, o addirittura meno due. Coach Cotroneo “rischierà” un Danilo Vukosavljievic non al top sul finale: le sue due triple non basteranno.

Termina 72 a 65. Molto bene il condottiero Barrile. Impattante e sorprendente Alescio. Dall’altra parte del rettangolo di gioco, D’Arrigo è l’Mvp della sfida, bene Salafia e Iurato con Sindoni in doppia.

comunicato stampa