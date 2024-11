Disegni+ 2024, apertura sportello 12 Novembre

10 milioni di euro per la valorizzazione dei disegni e modelli delle micro, piccole e medie imprese

Dalle ore 12.00 del prossimo 12 Novembre, le micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa in Italia potranno inviare le domande per accedere agli incentivi Disegni+ 2024, la misura promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per sostenere la valorizzazione di disegni e modelli sul mercato.

Il disegno o modello oggetto del progetto di valorizzazione deve essere già registrato in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) o l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI).

La dotazione finanziaria riferita all’annualità 2024 è pari a 10 milioni di euro. Le agevolazioni saranno concesse nella forma di contributo in conto capitale fino all’80% delle spese ammissibili, entro l’importo massimo di 60mila euro. La percentuale potrà raggiungere l’85% nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere.

Il contributo è finalizzato all’acquisto dei seguenti servizi specialistici esterni sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione:

realizzazione di prototipi e stampi relativi al disegno/modello registrato

consulenza tecnica per la messa in produzione del disegno/modello registrato e per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale

consulenza specializzata per business plan, piano marketing, analisi del mercato, progettazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online, per la valutazione tecnico-economica del disegno o modello

consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione o per accordi di licenza.

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate nel sito web www.disegnipiu2024.it

La misura sarà gestita da Unioncamere che, per conto del Ministero, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni.

fonte: https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/disegni-2024-apertura-sportello