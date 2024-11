La Russa: Landini? Diritto sciopero sacrosanto, ma pesare le parole

(DIRE) Roma, 11 Nov. – “L’appello a pesare le parole è da rivolgere a tutti. Però non si può nemmeno dire che hanno tutti le stesse responsabilità. C’è una cultura troppo tollerante con la violenza, troppo nemica delle forze dell’ordine, troppo sorda alle istanze di sicurezza. Ed è evidente che non siano posizioni attribuibili all’attuale governo. Facciamoci tutti un esame di coscienza”.

Lo dice il presidente del Senato Ignazio La Russa al ‘Corriere della Sera’. Quando dice ‘pesare le parole’ pensa alla ‘rivolta sociale’ evocata da Landini? “Il diritto allo sciopero è sacrosanto, perfino quando, come in questo caso, le ragioni non sono solo sindacali ma anche, o soprattutto, politiche. Però il linguaggio è importante. Certe parole, come quelle del segretario della Cgil, possono poi per alcuni e contro la sua volontà tradursi in atti violenti. E se questi succedono non ci si può meravigliare o prendere le distanze quando è troppo tardi”. (Vid/ Dire) 07:30 11-11-24