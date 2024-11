Torino. Nasce ‘Campus Grapes’, la vigna urbana del politecnico e citiculture

(DIRE) Roma, 11 Nov. – A Torino, il Politecnico di Torino e la startup green tech Citiculture hanno avviato il progetto “Campus Grapes,” una vigna urbana che promuove la sostenibilità e la rigenerazione urbana. Questo spazio di quasi 1.000 metri quadri ospiterà oltre 750 piante di vite in vaso e sarà un laboratorio a cielo aperto per studenti e ricercatori, in particolare del nuovo corso di Laurea Magistrale in Agritech Engineering.Il progetto è finanziato tramite crowdfunding, avviato oggi, e mira a coinvolgere la comunità nella trasformazione degli spazi urbani in luoghi verdi e sociali.

I lavori inizieranno ad aprile 2025, con inaugurazione prevista per giugno. Citiculture intende utilizzare la viticoltura urbana come strumento di welfare aziendale e marketing sostenibile, migliorando la qualità della vita e la coesione sociale. Il Politecnico, da sempre all’avanguardia nella ricerca e innovazione, supporta l’iniziativa come parte del suo impegno per soluzioni sostenibili. (Com/Vid/ Dire) 08:44 11-11-24