AMOSA il boho style conquista la Capitale

In una soleggiata mattinata di novembre il brand femminile AMOSA ha presentato, nella splendida cornice della Domus San Sebastiano sull’Appia Antica, in anteprima nazionale, la sua collezione F/W 2025/2026.

Un evento privato, dedicato essenzialmente ai rappresentanti e ai distributori internazionali del brand femminile e aperto ad un selezionato parterre di ospiti e alla stampa. A fare gli onori di casa la fondatrice e designer Francesca Sardone e Liu Zhong, imprenditore e uomo prodotto Amosa. Una presentazione che ha portato in passerella tutta la collezione F/W 2025/2026 che è stata lungamente applaudita ed apprezzata da tutti i presenti.

Nella grotta candida della Domus San Sebastiano il fashion show ha presentato una collezione calda, avvolgente, timeless, che ha come mood la versatilità e la portabilità in qualsiasi momento della giornata. Una collezione dedicato a tutte le donne, come afferma proprio Francesca Sardone: “Per me tutte le donne sono belle… è una collezione pensata soprattutto per chi ha la necessità e la voglia di sentirsi bella, senza nessun tipo di targetizzazione”.

Abiti, capi spalla, e tanti capi in maglia, pregiati, rifiniti ad arte che hanno incantato i presenti.

Una donna dal gusto bohemienne ma determinata, che osa, che ama accostare tessuti e materiali differenti, dal pizzo, al mohair, passando per viscose e organze, in una ricerca spasmodica di tessuti eccellenti che contraddistingue il brand, fino ad arrivare al mix & match dei filati invernali con i cotoni estivi

Ai toni caldi dei nude e delle terre, in contrasto con i blu, dall’onnipresente e sempre chic total black per arrivare a outfit candidi o dalle fantasie fini e delicate. Abiti lunghi, pantaloni a vita alta, a zampa, un tripudio di frange sulla maglieria e di ricami preziosi. Fino ai capi spalla versatili, in piuma d’oca termosaldata, romantici nelle fantasie o in cappotti e cappe double face oversize, fino a terminare con un teddy rivisitato e corretto.

Tutto parla di bellezza, di ricerca, di estrema attenzione ai particolari, per una Boho Style assolutamente sofisticato, di cui si aveva avuto un assaggio minimo con una microcapsule durante la MFW di settembre. Ad impreziosire ancor di più la collezione una mini-capsule di 5 borse in pelle ricamata mescolate a filature ad alta risoluzione, rifinite in metallo color oro rosa, con degli interni studiati per il massimo del confort e della versatilità quotidiana.

In front row ad applaudire il giovane brand, nato nel 2023, le attrici Lidia Vitale e Cinzia Susino, lo stilista e direttore artistico Steven Torrisi, da “Casa a prima vista” su Real Time la sofisticata Nadia Mayer, la signora “bon ton” della tv italiana Roselyne Mirialachi, i content creator Matteo Molle Community Manager di Igers Roma, Flavia Priolo (la blogger meglio conosciuta come “teverdeepasticcini”) e la Presidente FIAP Lazio Bianca Lami.

Photo credits: Cosimo Sinforini