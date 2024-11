“Soddisfazione per l’odierna approvazione della partecipazione italiana al Global Combat Air Programme da parte del Parlamento. Il GCAP è un ambizioso progetto per lo sviluppo, in collaborazione con Regno Unito e Giappone, del velivolo caccia di 6^ generazione.

Sarà fondamentale per garantire capacità operative innovative nonché un importante vantaggio competitivo e tecnologico nel panorama aerospaziale, essenziale per affrontare sfide future”. Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

fonte: https://www.difesa.it/primopiano/gcap-approvata-partecipazione-italiana-al-global-combat-air-programme-da-parte-del-parlamento/58480.html