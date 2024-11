Imprese. Coram punta sulla formazione a distanza, oltre 6mila le aziende servite

(DIRE) Udine, 12 Nov. – Coram Servizi Imprese, il colosso sanitario friulano, ha innovato l’approccio ai corsi Fad (Formazione a distanza) e ora punta a espandersi in Italia con l’esperienza di 6mila aziende servite per 65mila addetti. “La formazione continua è un pilastro fondamentale per garantire il successo e la competitività delle imprese e anche la soddisfazione dei lavoratori, che si sentono valorizzati e supportati attraverso opportunità di crescita professionale”: sono questi i principi di fondo che guidano l’attività e l’innovazione formativa di Coram Servizi Imprese, così come li sintetizza l’ingegner Riccardo Cisilino, amministratore delegato della società.

A partire da questi presupposti, Coram Servizi Imprese ha sviluppato un ambizioso progetto per diventare il punto di riferimento per la salute e la sicurezza delle micro e piccole imprese del territorio regionale, puntando ora ad andare anche oltre questi confini, con l’esperienza di 6mila aziende servite per 65mila addetti complessivi.”

La nostra progettualità- spiega Cisilino- intende fornire formazione di alta qualità attraverso piattaforme digitali, garantendo che anche le aziende più piccole possano accedere a risorse formative avanzate senza dover affrontare costi elevati o complessità logistiche”.

Inoltre, tra i temi di una formazione continua, “quelli legati alla promozione della salute e per la sicurezza sul lavoro sono fondamentali per prevenire incidenti professionali, garantendo al contempo un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative vigenti”, prosegue l’ad di Coram Servizi Imprese.

Con queste coordinate, “l’impresa dei servizi deve offrire infatti- spiega Cisilino- programmi di formazione su misura che corrispondano alle specifiche esigenze delle micro e piccole imprese, che vi possono accedere senza essere penalizzate da costi o ubicazione geografica”.

La pandemia di Covid-19 ha, di fatto, accelerato la transizione dalla formazione tradizionale in aula alla formazione a distanza e Coram Servizi Imprese ha giocato un ruolo pionieristico in questa evoluzione, adottando tecnologie avanzate come piattaforme di e-learning, webinar e strumenti di collaborazione online. I corsi Fad, per esempio, sono stati rinnovati puntando a un approccio formativo innovativo e dinamico.

Durante i corsi gestiti da Coram Servizi Imprese, i corsisti hanno a disposizione video formativi, realizzati dagli esperti di sicurezza della società stessa, che guidano attraverso i contenuti chiave, rendendo l’apprendimento più chiaro ed efficace; slide dettagliate, che rappresentano un supporto visivo per comprendere meglio i concetti trattati nei video e approfondire gli argomenti; video di Napo, cioè brevi film d’animazione che presentano tempi importanti sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in modo divertente e stimolante.

“Il nostro obiettivo è formare un capitale umano consapevole e capace di affrontare le sfide lavorative con sicurezza e competenza e per questo- considera Cisilino- ci impegniamo ogni giorno a rendere la formazione facilmente accessibile e fruibile per tutti i lavoratori. Crediamo fermamente che- conclude- lavoratori ben formati e consapevoli contribuiscano alla crescita e all’evoluzione delle aziende”. (Com/Red/ Dire) 09:50 12-11-24