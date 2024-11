Mr. Michael Schmid è stato eletto nuovo presidente di Eurojust

Il signor Michael Schmid, membro nazionale per l’Austria presso Eurojust, è stato eletto oggi nuovo presidente dell’Agenzia. Entrerà in carica il 15 novembre per un mandato di quattro anni, sostituendo l’attuale presidente, il signor Ladislav Hamran, che sta completando il suo secondo e ultimo mandato. Il signor Schmid (40) rappresenta le autorità giudiziarie austriache presso Eurojust come membro nazionale dal 2022. In precedenza, è stato membro nazionale aggiunto presso l’Agenzia e consigliere di giustizia presso la rappresentanza permanente dell’Austria presso l’Unione europea a Bruxelles.

Commentando la sua elezione a Presidente da parte dei suoi colleghi Membri nazionali, il Sig. Schmid ha affermato: Sono ovviamente felice dell’elezione e vorrei ringraziare i miei colleghi per avermi accordato la loro fiducia. Guardando al futuro, il mio obiettivo è rafforzare ulteriormente il supporto di Eurojust alle autorità giudiziarie in tutta Europa. Negli ultimi anni, i procedimenti penali sono diventati sempre più complessi, spinti dall’aumento della digitalizzazione, dai crescenti collegamenti con i paesi extraeuropei e da una rete più interconnessa di reti criminali. Solo insieme saremo in grado di affrontare efficacemente queste sfide e prenderci cura di un’Europa più sicura.

Il Presidente di Eurojust rappresenta l’Agenzia e supervisiona le riunioni dei Membri nazionali che si incontrano regolarmente nel Collegio, che ha eletto oggi il Sig. Schmid. Il Presidente dirige e monitora anche le attività e la gestione di Eurojust, in stretta collaborazione con il Direttore amministrativo Sig. Vincent Jamin. Il Sig. Schmid collaborerà inoltre a stretto contatto con i due Vicepresidenti di Eurojust, Sig. Boštjan Škrlec e Sig.ra Margarita Šniutytė-Daugėlienė.

Eurojust è stato un filo conduttore per tutta la carriera del Sig. Schmid. Nel 2014, è arrivato all’Agenzia come tirocinante tramite l’European Judicial Trainee Network (EJTN) e in seguito ha lavorato come Esperto nazionale distaccato e assistente del Membro nazionale. Nel 2017, il Sig. Schmid è diventato Membro nazionale aggiunto, in tale veste ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente del Team antiterrorismo.

Ad aprile 2021, il nuovo Presidente di Eurojust ha assunto il ruolo di Consigliere di giustizia presso la Rappresentanza permanente dell’Austria presso l’Unione Europea a Bruxelles. In questo ruolo, ha partecipato a numerose negoziazioni del Consiglio sul diritto penale e procedurale, nonché sul Digital Services Act. Ad aprile 2022, è tornato a Eurojust come Membro nazionale per l’Austria. Di recente, ha presieduto l’Advisory Group on Organisational Development, un panel che ha progettato le priorità e le procedure interne dell’Agenzia.

Il signor Schmid si è laureato in giurisprudenza presso l’Università di Vienna nel 2007, entrando a far parte della magistratura austriaca lo stesso anno. Dopo aver completato il programma di formazione nazionale nel 2011, è diventato procuratore a Vienna, occupandosi di casi penali generali e in seguito di reati economici. Durante il suo primo periodo presso Eurojust, il signor Schmid ha intrapreso un programma di Master in giustizia penale presso l’Università di Leida nei Paesi Bassi, laureandosi cum laude nel 2021.

Il nuovo Presidente di Eurojust in passato ha svolto il ruolo di docente ospite presso numerose università in Austria e all’estero ed è stato docente per i professionisti presso il Ministero della Giustizia austriaco, EJTN, l’Accademia giuridica europea (ERA) di Treviri (Germania) e l’Agenzia dell’UE per la formazione delle forze dell’ordine (CEPOL) di Budapest. Il signor Schmid parla tedesco, inglese, olandese e francese.