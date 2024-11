Reggio Calabria. Palazzo di Giustizia pronto in poco più di 2 anni

Una delle grandi opere rimaste incompiute forse troverà il suo completamento, certo sono passati tanti anni dalla posa del primo “mattone” nel cantiere, e tantissime vicissitudini ed annunci che poi non hanno avuto seguito.

Oggi alla presenza di un folto numero di partecipanti composto da istituzioni, magistrati, uomini delle Forze dell’Ordine, autorità cittadine e giornalisti c’è stata la stipula del contratto di appalto e avvio dei “lavori di completamento del Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria”.

Dopo anni di ritardi e complicanze varie e burocrazia elefantiaca, oggi, almeno sulla carta, è stata posta una data per la fine dei lavori del Palazzo di Giustizia.

Il Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria rappresenta un passo fondamentale per migliorare l’ efficienza e efficacia su un territorio così tanto permeato dalla malavita organizzata come il nostro.

La struttura, inserita in un contesto di riqualificazione urbana, sarà attrezzata per fronteggiare le sfide attuali così come finalmente ha intuito il Ministero di Grazia e Giustizia guidato da Carlo Nordio che investirà la cifra di 60 milioni di euro. Compiacimento espresso dal sottosegretario Delmastro che anteponendo l’operazione di controllo effettuato da tutte le parti interessate al completamento del Palazzo di Giustizia è convinto che l’opera sarà consegnata in tempi brevi.

Una struttura che rilancerà anche il territorio ed una zona della città che stava cambiando volto già parecchi anni fa prima che si bloccasse tutto.

Fabrizio Pace