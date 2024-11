COP29. Meloni: Italia non si tira indietro ma tutelare sistema produttivo

(DIRE) Roma, 13 Nov. – Nell’impegno contro i mutamenti climatici, in particolare riguardo ai Paesi meno sviluppati, “l’Italia vuole continuare a fare la propria parte, stiamo già stanziando 4 miliardi di euro per la lotta al cambiamento climatico in Africa e continuiamo a sostenere anche il fondo Loss & Damage, e continuiamo a promuovere l’impegno delle banche multitalterali”. Ciò detto, “è comunque una priorità che la decarbonizzazione deve tenere in considerazione il nostro sistema di produzione e la sua sostenibilità”. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, lo dice da Baku intervenendo alla alla sessione plenaria della 29esima Conferenza ONU sui cambiamenti climatici, la COP29, in diretta su RaiNews24.

