Due denunce per “Romance Scam Scam”

Comando Provinciale di Lucca – Castiglione di Garfagnana (Lu), 13/11/2024 10:44

I militari della Stazione Carabinieri di Castiglione di Garfagnana, dopo la querela sporta dalla persona offesa e a conclusione delle indagini, hanno identificato e denunciato alla Procura della Repubblica di Lucca con l’accusa di truffa un uomo e una donna nigeriani, lei 34enne e lui 29enne. Avrebbero approfittato della fragilità emotiva della loro vittima e con l’inganno gli avrebbero portato via la somma complessiva di 9.000 euro.

Il copione descrive un modus operandi in preoccupante diffusione che mira a colpire principalmente persone sole ed indifese attraverso la tecnica della cosiddetta truffa “ROMANCE SCAM”. Anche stavolta, come avviene in questi casi, la vittima era stata agganciata attraverso un account Facebook e una volta conquistata l’amicizia era iniziato uno scambio di messaggi con frasi a sfondo sentimentale prolungato nel tempo e tale da instaurare tra gli interlocutori, di fatto mai conosciutisi personalmente, una sorta di relazione amorosa virtuale.

Così, dopo qualche mese era scattata la trappola del raggiro consistente nel far credere alla vittima che a fronte dell’esecuzione di due bonifici per l’ammontare complessivo di 9.000 euro, avrebbe dovuto prestarsi per farsi recapitare presso il proprio domicilio una cassetta di sicurezza piena di oggetti preziosi che poi avrebbero costituito la fonte di ricchezza dalla quale la coppia avrebbe attinto per imbastire un agiato futuro insieme.

Ma al mancato arrivo dei preziosi nonostante il pagamento della somma ed all’insistente richiesta di ulteriore denaro, la donna ha finalmente aperto gli occhi, decidendosi così a rivolgersi ai carabinieri che dopo complesse indagini sono riusciti ad identificare i due presunti truffatori.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/due-denunce-per-romance-scam