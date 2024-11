Giorgetti: disintossicazione da misure di emergenza anche per banche

Il ministro è intervenuto oggi all’assemblea Confimi

Roma – È in corso “un processo di disintossicazione dalle misure di emergenza adottate nel periodo del Covid”, così il ministro Giancarlo Giorgetti oggi nel suo intervento all’assemblea di Confimi (Confederazione dell’industria manifatturiera italiana e dell’impresa privata) a proposito del contributo che lo Stato ha dato al sistema bancario con il fondo di garanzia alle piccole e medie imprese. “È stata una misura meritoria – afferma – per una situazione eccezionale. Ora però siamo in una fase diversa e dobbiamo rientrare nel normale esercizio del credito bancario senza ovviamente penalizzare le imprese”.

