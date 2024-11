Meloni: Italia in prima fila su fusione nucleare, energia non più arma

(DIRE) Roma, 13 Nov. – “L’Italia è in prima linea sulla fusione nucleare. Nel quadro della nostra presidenza G7 abbiamo organizzato la prima riunione del gruppo di lavoro mondiale sulla fusione, sostenuto dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Intendiamo rilanciare questa tecnologia che può rappresentare un punto di svolta, visto che può far passare l’energia dall’essere un’arma geopolitica a una risorsa largamente disponibile”. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, lo dice da Baku intervenendo alla alla sessione plenaria della 29esima Conferenza ONU sui cambiamenti climatici, la COP29. (Ran/Dire) 08:28 13-11-24