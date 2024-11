UE. Stop all’Ucraina, ‘nave russa a quel Paese’ non sarà marchio

Corte respinge ricorso Kiev per registrazione: è slogan politico

(DIRE) Roma, 13 Nov. – Sul sito di Amazon spunta subito una maglietta, la scritta in alto dal lato del cuore: “Nave russa vai

a farti…” Parole in libertà, non un marchio registrato, almeno nel territorio dell’Unione Europea: con buona pace del governo

dell’Ucraina, che continua a provarci da due anni.

Le parole, un insulto rivolto alla fregata “Moskva” che incrociava nel mar Nero, di fronte all’isola dei Serpenti, erano state pronunciate il 24 febbraio 2022 pare dal soldato Roman Hrybov.

Fatto prigioniero e poi tornato in libertà, il militare era stato subito celebrato da Kiev come eroe della difesa nazionale. Al punto da muoversi subito in Europa, quando i russi provavano ancora a sfondare verso la capitale ucraina, per registrare la frase come marchio commerciale. La notizia, in arrivo oggi dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, è che il ricorso del Servizio delle guardie di frontiera dell’Ucraina è stato respinto.

“Con la motivazione”, scrivono i giudici del Lussemburgo, “che il marchio era uno slogan politico privo di carattere distintivo per i prodotti e i servizi di cui trattasi”. Non si parla solo delle magliette in vendita su Amazon ma, evidenzia la Corte, “di un’ampissima gamma” di articoli, nonché “servizi editoriali, educativi, ricreativi e sportivi”. Tutti con lo stesso slogan, in russo o in inglese: ‘Russian Warship Go F… Yourself’.

E attenzione. Non si tratterebbe di un colpo basso al governo di Volodymyr Zelensky, preoccupato dalle promesse del neo-eletto presidente americano Donald Trump di porre fine alla guerra “in 24 ore”. La Corte europea si era già opposta a registrare come marchi altri slogan divenuti celebri, pure con una connotazione politica: da “Je suis Charlie”, pare inventato dopo l’attentato parigino del 7 gennaio 2015 dal direttore artistico Joachim Roncin, a “Black Lives Matter”, coniato due anni prima dalle attiviste Alicia Garza, Patrisse Cullors e Opal Tometi dopo l’assassinio di un teenager afroamericano da parte di un poliziotto. (Dire) 10:59 13-11-24