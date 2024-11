“Siate alfieri del bene, testimoni del rispetto e dell’inclusione”

In seguito ai gravi episodi avvenuti durante la proiezione del film “Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa”, dedicato alla memoria di Andrea, il quindicenne che ha tragicamente perso la vita a causa di episodi di bullismo, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha voluto incontrare i ragazzi che avevano reagito al film con risate, fischi e insulti, interrompendone la proiezione.

“La sofferenza della madre di Andrea potrebbe essere la sofferenza di vostra madre se a voi fosse capitato quanto successo ad Andrea – ha dichiarato il Ministro Valditara – Accogliere, rispettare, tendere la mano verso l’altro sono gesti che arricchiscono prima di tutto noi stessi, rendendoci persone migliori”.

I ragazzi coinvolti hanno riconosciuto la gravità del loro comportamento, per il quale si sono autodenunciati. Inoltre, si sono impegnati a realizzare un video contro il bullismo, affinché questo episodio diventi occasione di consapevolezza e di crescita.

“Mi auguro che quanto accaduto porti a una riflessione sincera e vi faccia diventare testimoni del rispetto e dell’inclusione. Come ci ricorda Sant’Agostino, ‘dal male può nascere il bene’. Siate, da oggi in avanti, alfieri del bene” ha detto Valditara, “consapevoli che ogni giorno possiamo cadere e rialzarci scegliendo di rinunciare al male per far vincere il sorriso e l’amicizia”.

fonte: https://www.mim.gov.it/web/guest/-/il-ministro-valditara-ha-incontrato-gli-studenti-che-hanno-interrotto-la-proiezione-del-film-il-ragazzo-dai-pantaloni-rosa-siate-alfieri-del-bene-te-1