Berco: azienda ritira procedura di licenziamento collettivo

Urso: “ora confronto tra le parti volto a individuare soluzioni industriali e occupazionali per superare la crisi in atto”

La Società Berco spa e le organizzazioni sindacali, accogliendo la richiesta avanzata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, hanno comunicato la decisione di ritirare gli atti unilaterali avanzati nei giorni scorsi.

In particolare, l’azienda ha ritirato la procedura di licenziamento collettivo in corso, che coinvolgeva 480 lavoratori impiegati nei siti produttivi di Copparo e Castelfranco Veneto, nonché la disdetta degli accordi integrativi aziendali. Dal canto loro, i sindacati hanno invece ritirato il ricorso presentato contro le decisioni annunciate da Berco lo scorso 17 ottobre.

È quanto emerso dal Tavolo sulla vertenza Berco, presieduto dal ministro Adolfo Urso. All’incontro odierno, che si è tenuto a Palazzo Piacentini, hanno partecipato i vertici dell’azienda, i rappresentanti dei sindacati, delle regioni Emilia-Romagna e Veneto, e gli enti locali. La riunione aveva l’obiettivo di proseguire il confronto e il dialogo tra le parti e la società, specializzata nella produzione di componenti e sistemi sottocarro per macchine movimento terra cingolate, di proprietà della multinazionale ThyssenKrupp.

Azienda e sindacati hanno inoltre concordato di avviare una discussione in sede aziendale, al fine di raggiungere un’intesa che, nell’ambito della crisi strutturale attraversata da Berco, consenta di gestire gli aspetti occupazionali e ogni altra iniziativa ritenuta idonea al superamento della situazione di difficoltà, evitando il ricorso a strumenti o procedure unilaterali.

“Il risultato dell’incontro di oggi deve rappresentare l’inizio di un confronto tra le parti volto a individuare le soluzioni industriali e occupazionali necessarie per superare la crisi in atto. Il Mimit monitorerà gli esiti del confronto e si rende fin da ora disponibile, per quanto di competenza, a sostenere ogni iniziativa idonea al rilancio industriale di Berco”, così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine dell’incontro.

I lavori del Tavolo sono stati aggiornati al 25 novembre, quando avrà luogo al Mimit un nuovo incontro tra i rappresentanti di Berco, i sindacati, le Regioni e gli enti locali.