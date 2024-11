Interni, Potenti (Lega): Pisa e Livorno più sicure grazie al Governo

“Agenti e ispettori in arrivo presso la Questura di Livorno e a Pisa fra Questura, Polizia ferroviaria e di frontiera. Un sentito ringraziamento al Governo, in particolare al Ministero dell’Interno e al Sottosegretario Nicola Molteni, per questa bella notizia. Voglio fare gli auguri di buon lavoro alle 34 risorse che arriveranno a Pisa e alle 12 a Livorno a cui rivolgo il mio pensiero di benvenuto.

Esprimo quindi tutta la mia soddisfazione per il Piano di assegnazione del personale, previsto per dicembre 2024. Questi nuovi innesti contribuiranno a potenziare le azioni a tutela del territorio.

Sono numeri che fanno ben sperare per portare sotto controllo la situazione sicurezza nelle nostre sue città”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.

comunicato stampa