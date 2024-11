Lega calabrese, Minasi: «la scelta di Mancuso come nuovo responsabile è la migliore che si potesse fare. La persona giusta nel ruolo giusto»

«La nomina di Filippo Mancuso quale nuovo responsabile del partito in Calabria è sicuramente la migliore scelta che si potesse fare e quello che serve alla Lega per continuare nel suo cammino di crescita nella nostra regione. Congratulazioni al Presidente del Consiglio Regionale, che saprà fare benissimo anche in questo ruolo!».

La Senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi, commenta con queste parole l’avvicendamento appena intervenuto ai vertici del partito calabrese. «Filippo Mancuso – prosegue la Senatrice – ha dimostrato grandi capacità politiche e di governo sul territorio, anche come Presidente dell’assise legislativa regionale. E’ indubbiamente la persona giusta per guidare il nostro partito in un momento delicato e importante, qual è questo, in cui si prospettano, per la Calabria, tante sfide cruciali e tante opportunità di sviluppo, molte delle quali volute e rese possibili proprio dal nostro leader, Matteo Salvini, che da Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti sta dimostrando la sua attenzione per il nostro territorio.

Penso al Ponte sullo Stretto, alla Statale 106 jonica, all’Alta Velocità ferroviaria e così via. Dare, quindi, nuovo impulso alla Lega in Calabria, ma nel segno della continuità – continua Minasi – significa diventare sempre più forti e operativi e, come ha detto il Ministro, confermarci forza affidabile e sempre a contatto col territorio.

Sono sicura – dice ancora la Senatrice – che Mancuso darà un contributo importante alla nostra crescita, per la quale siamo tutti impegnati, non attraverso sterili parole, ma con il nostro concreto e fattivo impegno e i risultati che stiamo riuscendo a raggiungere.

Gli rivolgo, quindi, il mio più affettuoso in bocca al lupo e gli auguro un buon lavoro, ringraziando Rossano Sasso per quanto fatto fin qui. Continueremo a lavorare insieme – conclude – con passione, al servizio del partito e dei cittadini».

comunicato stampa