L’Olimpo della pasticceria: i nuovi nomi della guida Gambero Rosso

La guida Gambero Rosso 2025 celebra l’evoluzione della pasticceria italiana, con un occhio di riguardo ai trend e alla sostenibilità. Presentata oggi la 14ª edizione, in collaborazione con Club Kavè, la guida fotografa un settore in pieno fermento, dove il dolce è sempre più protagonista.

660 locali censiti, 61 novità e 33 insegne con le Tre Torte: numeri che testimoniano la vitalità del settore. Tra le new entry nell’Olimpo dell’eccellenza, la pasticceria Denis Dianin in Veneto e Tiri Bakery & Caffè in Basilicata. La Lombardia si conferma regina con 9 pasticcerie a punteggio pieno, seguita dalla Campania.

Ma la guida non si limita a classificare: esplora l’impatto dei trend, come la diffusione di maritozzi e croissant dalle forme più disparate, e sottolinea l’importanza di esprimere la propria creatività, magari giocando con ingredienti locali e tradizionali.

La pasticceria da ristorazione è un altro protagonista: la sezione dedicata ai pastry chef è cresciuta, e per la prima volta include anche il mondo delle pizzerie. Un segnale chiaro di come il dolce si stia affermando come elemento fondamentale dell’esperienza gastronomica.

La guida Gambero Rosso 2025 è ormai uno strumento prezioso per orientarsi anche nel panorama “pasticcerio” italiano, sempre più variegato e attento alle nuove tendenze.

