Sanità. Schillaci: Italia riferimento in prevenzione diabete e celiachia

(DIRE) Roma, 14 Nov. – “Non posso essere presente per impegni istituzionali all’estero ma ci tenevo a portare il mio contributo a questa iniziativa che vede la partecipazione di tutti coloro che si sono adoperati affinché la legge 130 del 2023, grazie all’iniziativa e alla sensibilità dell’onorevole Mulè, producesse gli effetti sperati. A un anno di distanza dall’approvazione della norma, infatti, sono già disponibili i dati sullo screening pilota svolto in quattro regioni con il coordinamento dell’Istituto superiore di sanità”.

Lo scrive il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un messaggio inviato ai partecipanti del Convegno organizzato presso la Sala della Regina di Montecitorio in occasione della ‘Giornata mondiale del diabete’. “Al lavoro dell’Iss- prosegue l’esponente del governo- si è accompagnata una fattiva convergenza di tutti gli attori necessari per raggiungere il successo: dai pediatri di base alle associazioni di pazienti familiari fino agli accademici”.

“L’eccezionale lavoro di squadra e una normativa all’avanguardia- conclude Schillaci- hanno permesso all’Italia di diventare un punto di riferimento nel mondo sul fronte della prevenzione del diabete di tipo 1 e della celiachia”. (Fde/Dire) 11:20 14-11-24