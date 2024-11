Associazione Nuova Solidarietà ospite della V Commissione, Latella: «Mantenere viva la collaborazione tra istituzioni e associazioni, per affrontare insieme le sfide sociali e migliorare le condizioni di vita nella comunità»

Il presidente Fortunato Scopelliti: «La nostra associazione si impegna a fornire non solo aiuti materiali, ma anche supporto emotivo, affinché nessuno si senta solo»

La V Commissione consiliare Politiche Sociali e Salute, presieduta dal consigliere Giovanni Latella, ha dedicato un ampio spazio alla discussione sull’importante attività che svolge l’Associazione Nuova Solidarietà, impegnata nel volontariato e nel supporto alla comunità. Il presidente Latella ha aperto la seduta ringraziando il presidente dell’Associazione Nuova Solidarietà, Fortunato Scopelliti, per la sua partecipazione. Ha sottolineato la necessità di un impegno concreto delle istituzioni verso il terzo settore, evidenziando l’importanza di investire nelle realtà locali con esperienza, specialmente in contesti come quello di Arghillà, dove è urgente ripristinare il senso civico e le condizioni di normalità.

Latella ha proposto un incontro con l’assessore al Welfare, Lucia Anita Nucera, per discutere delle problematiche e delle attività che le associazioni di volontariato possono implementare sul territorio, con un focus particolare sul valore del volontariato e dell’associazionismo cristiano. «Dobbiamo tutti riflettere sulla responsabilità collettiva e sull’importanza di un’associazione che non solo aiuti, ma anche formi e ispiri» ha concluso.

Il presidente Scopelliti ha illustrato le numerose attività quotidiane dell’Associazione Nuova Solidarietà, impegnata ben oltre la semplice distribuzione di pasti. Ha spiegato come l’associazione si dedichi a creare un ambiente di comunità, coinvolgendo le persone in attività culturali, ludiche e di supporto, per costruire relazioni solidali. Ha anche sottolineato come molte persone in difficoltà non sappiano a chi rivolgersi, rendendo fondamentale la presenza radicata delle associazioni in ogni quartiere.

Scopelliti ha dedicato una parte del suo intervento alla problematica della solitudine degli anziani, ribadendo l’importanza di creare spazi di socializzazione per evitare l’isolamento sociale. «L’associazione – ha spiegato – si impegna a fornire non solo aiuti materiali, ma anche supporto emotivo, affinché nessuno si senta solo». Ha poi ringraziato tutte le associazioni per il loro impegno, chiedendo un maggiore radicamento e un’organizzazione più efficiente delle attività di volontariato sul territorio. Ha infine richiamato l’importanza di un approccio integrato che vedesse le associazioni collaborare attivamente con le istituzioni per rispondere in modo più efficace ai bisogni sociali. Il consigliere Filippo Quartuccio ha evidenziato la complessità del tessuto sociale di Reggio Calabria, che pur essendo ricco di iniziative e associazioni, risulta spesso invisibile a chi ha bisogno. Ha ribadito che le associazioni devono essere ben radicate in ogni quartiere per garantire a tutti l’accesso al supporto necessario. Inoltre, ha sottolineato che il volontariato non può essere imposto, ma deve nascere dalla volontà personale di aiutare.

Quartuccio ha inoltre parlato della necessità di coinvolgere maggiormente le parrocchie e le istituzioni nel sostegno alle associazioni, affinché possano operare in modo più capillare ed efficace.

Ha poi citato il rapporto della Caritas sulla povertà, ricordando che almeno una persona su dieci vive in povertà assoluta e ha ribadito l’importanza di non limitarsi alla distribuzione di pasti, ma di offrire anche un supporto sociale e psicologico. Infine, ha espresso preoccupazione per la solitudine degli anziani, suggerendo di creare ulteriori spazi di socializzazione per prevenire il loro isolamento.

La consigliera Angela Marcianò ha espresso ammirazione per l’efficienza e l’organizzazione dell’Associazione Nuova Solidarietà, lodando il loro modello di volontariato come esempio per altre realtà. Ha chiesto a Scopelliti di attivarsi per forme di tutorato, in modo che le metodologie di successo possano essere replicate in tutta la città.

Ha anche condiviso la sua esperienza personale, raccontando come le iniziative benefiche dell’associazione creano un’atmosfera di entusiasmo e vicinanza, simile a una grande riunione di amici. Ha posto particolare attenzione su bisogni primari come la possibilità di lavarsi e vestirsi, servizi che troppo spesso vengono dati per scontati. Infine, ha proposto di dedicare una seduta della commissione al rapporto Caritas 2024 per analizzare i punti critici e sviluppare politiche pubbliche più efficaci. Il presidente Latella ha concluso la riunione ribadendo la necessità di un maggiore supporto alle associazioni di volontariato, che operano in prima linea sul territorio e conoscono direttamente le esigenze delle famiglie.

Ha ringraziato tutti i partecipanti per il loro impegno e ha auspicato un incontro con le associazioni per discutere più approfonditamente delle attività nel terzo settore. Ha infine lanciato un appello alla collaborazione continua tra istituzioni e associazioni, affinché si possano affrontare insieme le sfide sociali e migliorare le condizioni di vita della comunità reggina.

