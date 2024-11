Imprese. Mattarella: giovani e tecnologie per Italia più competitiva

(DIRE) Roma, 15 Nov. – “La capacità di creare valore richiede di individuare e accompagnare le evoluzioni dei processi produttivi ottimizzando l’organizzazione delle filiere con l’apporto di conoscenze e competenze offerto dalle nuove tecnologie e dal prezioso contributo delle giovani generazioni”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato in occasione dell’Assemblea nazionale della Cna – Artigiani Imprenditori d’Italia, intitolata ‘Giovani e lavoro, sfide e soluzioni per artigiani e Pmi’. Per Mattarella “l’inclusione dei giovani realizza un modello virtuoso in grado di rendere l’Italia ancor più competitiva nel contesto internazionale creando le condizioni per una crescita sostenibile equilibrata e duratura esemplare sostegno alla coesione sociale”. (Mgn/ Dire) 11:23 15-11-24