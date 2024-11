Il fortunato programma “Io sto con gli animali” prosegue su Radio 1 Rai con Germana Brizzolari, Francesca Rinaldi e Federica Rinaudo, presidente dell’associazione Pet Carpet ideatrice di campagne pet e wild come “Mi fa un baffo il gatto nero” il 16 e 17 novembre al Teatro Croce Rossa

Prosegue anche in versione invernale il fortunato programma “Io sto con gli animali” su Radio 1 Rai. Ai microfoni della radio, diretta da Francesco Pionati, le conduttrici Germana Brizzolari e Francesca Rinaldi, grandi amanti degli animali, e riconfermata come ospite fissa Federica Rinaudo, presidente della associazione Pet Carpet, che grazie alla maturata esperienza sul campo nel mondo pet e wild fornirà un valore aggiunto alla mission del programma, quella cioè di informare, sensibilizzare gli ascoltatori su temi di attualità, iniziative, curiosità relative a tutte le meravigliose creature della terra.

Una particolare attenzione è rivolta alle associazioni, a quel mondo del volontariato impegnato ogni giorno in prima linea nella difesa dei meno fortunati in cerca di una famiglia. Sabato 16 novembre, a partire dalla 10.05, una puntata ricca che si apre con un argomento decisamente originale come il “sesso blu”.

La balena è un cetaceo dai “facili costumi”? Il dugongo si innamora? E l’anguilla? Come “disbriga” i suoi rituali di accoppiamento? Queste e altre indiscrezioni verranno svelate dal noto esploratore del blu Alberto Luca Recchi, autore di sei nuovi podcast sulla vita sessuale delle creature marine, per la collana “Un Mare di Storie”, disponibili gratuitamente sulle piattaforme online.

Largo spazio poi ai consigli per le detrazioni fiscali che riguardano i nostri amici a quattro zampe con il tributarista Salvatore Cuomo e alla reintroduzione della lince in Italia grazie ad un progetto del WWF che racconterà Marco Antonelli, zoologo e naturalista.

Un’altra reintroduzione in natura è quella del cavallo Przewalski, illustrata da Caterina Spiezio, direttrice scientifica di Fondazione Arca, Parco Natura Viva di Bussolengo. E nel gran finale una testimonianza del cuore: Alessia Scortechini, medaglia d’oro nel nuoto ai giochi paralimpici Tokyo nella staffetta 4×100 e bronzo a quelli di Parigi, parlerà del suo legame profondo con la gattina Mia.

E sarà proprio questa giovanissima atleta a salire sul palco del Teatro della Croce Rossa a Roma insieme ad un altro sportivo super medagliato, l’ex schermidore Stefano Pantano, per dare vita alla quarta edizione del “Mi fa un baffo il gatto nero Festival” in scena il 16 e 17 novembre (ingresso gratuito) per raccontare e conoscere il mondo degli animali, lontano da false credenze, leggende, pregiudizi e luoghi comuni.

Evento come sempre firmato dall’associazione Pet Carpet ,e ideato dalla stessa Rinaudo, realizzato in collaborazione con Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Croce Rossa Italiana, che vedrà la partecipazione di personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura, delle forze dell’ordine e ovviamente del prezioso mondo delle associazioni proveniente da varie regioni italiane. Ad aprire la kermesse sarà la Fanfara del 4° Reggimento a Cavallo dell’Arma dei Carabinieri.

comunicato stampa