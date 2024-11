Lucca. Un altro finto carabiniere per un’altra truffa

Comando Provinciale di Lucca – Lucca, 15/11/2024 15:30

I Carabinieri della Stazione di Ponte a Moriano traevano in arresto un disoccupato 22enne, italiano, residente nella provincia di Caserta, incensurato, per il reato di tentata truffa e per un’altra truffa consumata. Alle ore 14:30 circa di ieri, due anziani coniugi che vivono a Lucca, venivano contattati all’utenza telefonica domestica da un uomo che si presentava come un “Carabiniere”, il quale li informava che il loro figlio era stato coinvolto in un incidente stradale, nel corso del quale aveva investito una persona che stava attraversando le strisce pedonali e che per evitare l’arresto, era necessario che consegnassero ad un collaboratore dell’avvocato del figlio, tutto il denaro e gli oggetti in oro che avevano in casa.

Durante la conversazione, che durava circa un’ora, la nuora dei due coniugi, che a sua volta era stata informata della telefonata in corso dalla suocera mediante uno smartphone, allertava telefonicamente i Carabinieri della Stazione di Ponte a Moriano, che intervenivano prontamente con due equipaggi, di cui uno in abiti civili e l’atro in uniforme, che si appostavano nei pressi della casa delle vittime.

Alle successive ore 15:15, presso l’abitazione degli anziani coniugi giungeva un taxi, dal quale scendeva il 22enne, il quale dopo avere suonato il campanello veniva ricevuto dal padrone di casa, che gli consegnava un fagotto in stoffa contenente della bigiotteria. Subito dopo, mentre il giovane stava raggiungendo il taxi per andare via, veniva raggiunto e bloccato dai Militari dell’arma che lo traevano in arresto.

La successiva perquisizione personale, consentiva di recuperare sotto la maglia del 22ene il fagotto ricevuto poco prima, 600,00 euro in contanti e vari monili in oro, del peso complessivo di 150 grammi. Dai successivi accertamenti svolti dai Carabinieri, emergeva che il denaro ed i monili in oro rinvenuti erano frutto di un’analoga truffa commessa a Pisa, alle precedenti ore 13:00, in danno di una signora 86enne.

L’arrestato, dopo le formalità di legge, veniva accompagnato nella camera di sicurezza della compagnia Carabinieri di Lucca, dove è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida prevista per questa mattina. Si rammenta che l’indiziato è da ritenere presunto innocente, sino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile di condanna all’esito del procedimento penale.

