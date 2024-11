Milano, furti a passeggeri del trasporto pubblico: in arresto 6 persone

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato sei cittadini sudamericani per furto aggravato, di cui cinque in concorso, ai danni di due donne in metropolitana e in stazione.

Nel corso dell’intensificazione dei servizi disposti dal Questore di Milano Bruno Megale volti al contrasto dei reati predatori nei pressi delle infrastrutture urbane di trasporto pubblico, mercoledì mattina 13 novembre, poco dopo le ore 11.30, sulle scale della fermata metropolitana Famagosta, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino cileno di 39 anni. L’uomo, dopo esser salito in viale Cermenate a bordo del bus 95, si è avvicinato a diversi passeggeri coprendo le mani con una sciarpa nera ed è sceso in viale Famagosta per dirigersi verso la fermata MM.

Lì ha notato due donne sulle scale e, dopo essersi messo alle loro spalle, con un gesto abile e svelto, ha introdotto la mano destra, opportunamente celata dalla sua sciarpa, nella tasca sinistra del giubbotto indossato da una delle due, una 54enne peruviana, e ha rubato uno smartphone. Subito fermato è stato arrestato dagli agenti della Sesta Sezione della Squadra Mobile che avevano seguito il tutto.

Lo stesso giorno, verso le ore 15.15, invece, i poliziotti della Squadra Mobile impegnati nei pressi della stazione Centrale, hanno notato tre uomini che, in costante collegamento tra loro con cellulare e cuffiette, si muovevano all’esterno dei dehors dei locali e degli hotel scrutando turisti e clienti.

Una volta giunti all’interno di un fast food della stazione ferroviaria, il 46enne peruviano ha individuato e segnalato ai due complici la vittima, una donna mozambicana di 42 anni con valigie al seguito che pranzava con un’amica: dopo essersi messo con il 23enne cubano a fare da palo, ha lasciato spazio al 36enne cubano che, con estrema rapidità, si è sfilato la sciarpa dal collo per prendere la borsa che la vittima aveva messo sullo schienale della sedia e l’ha nascosta nel proprio zaino. Subito fermati i tre, che hanno precedenti per furti aggravati commessi a Milano e Roma, sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato.

Ieri sera, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino cubano di 36 anni e una cittadina peruviana di 31 anni per furto aggravato in concorso. I poliziotti hanno notato nelle vicinanze della metro MM2 Moscova, un uomo e una donna che prestavano particolare attenzione agli avventori seduti fuori i locali della zona. I due si sono diretti in zona Sarpi, per poi salire sul tram e ritornare alla fermata MM2 Lanza, dove sono scesi dirigendosi in corso Vittorio Emanuele.

Giunti in via Agnello, all’esterno di un ristorante hanno individuato un tavolo dove erano sedute tre donne. Mentre il 36enne si è seduto quasi di fronte alle tre in modo da monitorare bene il tutto, la 31enne si è accomodata accanto e aiutandosi con il piede, è riuscita ad avvicinarsi lo zaino della vittima ed impossessarsene, per poi passarlo al complice e quindi allontanarsi, ma sono stati subito bloccati dagli agenti che avevano assistito alla scena.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Milano/articolo/11946737334370636768157440