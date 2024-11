USA: “Ex Ufficiali Denunciano Nascondimento di Informazioni sui Fenomeni UAP/UFO al Congresso”

“Gli americani meritano di conoscere la verità”. Questo è quanto hanno dichiarato gli ex funzionari e militari che il 13 novembre hanno testimoniato davanti a una commissione del Congresso. Dopo l’udienza del 2023 con l’esperto di intelligence David Grusch, quella del 2024 rappresenta l’ultimo tentativo del Congresso di fare luce sugli oggetti non identificati, noti come “Unidentified Anomalous Phenomena” (UAP), segnalati da militari e civili da anni. In questa audizione è stata accusata l’amministrazione di aver nascosto informazioni chiave.

L’ex contrammiraglio della Marina degli Stati Uniti Tim Gallaudet ha affermato che è necessario affrontare con coraggio questa nuova realtà, specificando di aver visto un video di un oggetto volante con comportamento non convenzionale durante un’esercitazione.

Luis Elizondo, ex funzionario del Dipartimento della Difesa, ha dichiarato che gli Stati Uniti e altri Paesi dispongono di tecnologie non convenzionali e che il segreto serve a nascondere che “non siamo soli nell’universo”.

Ha aggiunto che tecnologie avanzate, di origine non umana, monitorano installazioni militari sensibili in tutto il mondo.

Rispondendo a Nancy Mace, Elizondo ha rivelato che il governo ha un programma segreto di recupero e analisi di UFO precipitati, per studiare e ingegnerizzare queste tecnologie. Ha affermato che gli americani possono gestire la verità e che il mondo merita di conoscerla. Il Pentagono, però, ha una posizione contraria. Nell’ultimo studio dell’All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), pubblicato dopo l’udienza a Capitol Hill, sono state smentite tutte le affermazioni fatte durante l’audizione. Il rapporto sottolinea che, ad oggi, l’AARO non ha scoperto prove di esseri, attività o tecnologie extraterrestri.

La Difesa USA ha ribadito che gli avvistamenti di UFO non provengono da mondi extraterrestri, attribuendoli a droni, razzi, uccelli o nuovi sistemi sperimentali spaziali e missilistici. Tuttavia, anche nei rapporti ufficiali rimangono fenomeni senza spiegazione.

Nel 2021, l’Intelligence USA ha pubblicato un documento che esaminava numerosi avvistamenti di decenni, descrivendo oggetti con tecnologie superiori a quelle conosciute. Anche nel documento appena pubblicato, il Pentagono ha affermato di aver ricevuto oltre 700 segnalazioni di avvistamenti UFO dal maggio 2023 al 1° giugno di quest’anno, centinaia dei quali restano inspiegabili, inclusi almeno tre casi in cui misteriosi velivoli hanno seguito aerei militari statunitensi. (immagini generate)

LL