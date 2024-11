Viene a mancare la prncipessa Yuriko

Lutto per il Giappone, viene a mancare all’età di 101 anni la principessa Yuriko, sposata con il fratello dell’imperatore Hirohito ed a quanto pare la persona più anziana della famiglia imperiale. A comunicarlo oggi l’agenzia della casa imperiale. A causa della sua cagionevole salute che nell’ultimo periodo stava peggiorando la principessa era ricoverata in ospedale. Molto prima della Seconda Guerra Mondiale si era unita in matrimonio con il principe Mikasa. Con la morte di Yuriko, la famiglia imperiale conta adesso 16 membri. 15/11/2024

