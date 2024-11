Altafiumara Resort & Spa inaugura l’Enoteca Culturale: un nuovo punto di riferimento per la cultura del vino calabrese

Altafiumara Resort & Spa è lieta di annunciare l’inaugurazione della sua Enoteca Culturale, un progetto dedicato alla promozione e diffusione della cultura del vino calabrese.

Il 17 Dicembre, alle ore 18:00, prenderà vita un nuovo spazio ideato per coinvolgere un pubblico sempre più ampio e trasversale, offrendo esperienze che vanno oltre la degustazione e che abbracciano la storia, le tradizioni e il patrimonio vitivinicolo del territorio reggino.

L’Enoteca Culturale nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la conoscenza e la valorizzazione del vino calabrese.

Più che un’enoteca, questo spazio si propone come luogo d’incontro tra produttori, esperti del settore e appassionati.

Qui, il vino sarà il tramite per raccontare storie e tradizioni, promuovendo la Calabria come destinazione d’eccellenza enologica e sostenendo i viticoltori locali nella valorizzazione delle loro etichette.

Questo progetto vuole ampliare la diffusione della cultura del vino, puntando a eventi ed esperienze che coinvolgano anche chi non appartiene esclusivamente al settore, favorendo un dialogo tra tradizione e innovazione.

La nuova Enoteca Culturale di Altafiumara ospiterà, nel corso del tempo, una serie di iniziative dedicate alla cultura del vino e al territorio: corsi di formazione, incontri con i produttori, serate di degustazione aperte al pubblico, esperienze all’interno della nostra vigna didattica.

Nel tempo, il progetto punta a concretizzarsi in un evento annuale di rilevanza nazionale, che faccia di Reggio Calabria un polo di riferimento per il vino calabrese.

Ogni attività è pensata per mettere in contatto diretto i protagonisti del settore con il pubblico, creando una rete solida che sostiene la crescita del territorio. La serata di inaugurazione si aprirà con una conferenza stampa alle 18:00, durante la quale verrà illustrata la visione dell’Enoteca Culturale, le collaborazioni previste e gli obiettivi del progetto. Seguirà l’apertura ufficiale, che sarà anche occasione per una prima degustazione dedicata al pubblico presente.

comunicato stampa