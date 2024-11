Associazione Italiana Sommelier, assegnati i prestigiosi Premi “Tastevin”

Andrea Gualdoni miglior Sommelier d’Italia-Trentodoc. Migliaia le persone ai banchi d’assaggio

La finale del Concorso Miglior Sommelier d’Italia-Trentodoc con la vittoria del lombardo Andrea Gualdoni e l’assegnazione dei 22 prestigiosi Premi Tastevin Ais sono i principali avvenimenti che hanno animato la kermesse dedicata alle eccellenze vitivinicole italiane promossa dall’Associazione Italiana Sommelier alla stazione Leopolda di Firenze.

Il Tastevin AIS è il Premio che l’Associazione Italiana Sommelier conferisce a chi ha contribuito a imprimere una svolta produttiva al territorio di origine, a chi rappresenta un modello di riferimento di indiscusso valore nella rispettiva zona e a chi ha riportato sotto i riflettori vitigni dimenticati.

I premiati dell’edizione 2025 sono: Valle d’Aosta, Valle d’Aosta Chardonnay Le Vin de Michel 2022 Grosjean Vins; Piemonte, Lessona 2019 Proprietà Sperino; Lombardia, Valtellina Superiore Sassella Ultimi Raggi Riserva 2018 Arpepe; Veneto, Mat’55 Brut 2015 Pian delle Vette; Trentino, Trento Le Général Blanc Dosaggio Zero Riserva 2016 Cantine Monfort; Alto Adige, Alto Adige Pinot Nero Trattmann Riserva 2021 Cantina Girlan; Friuli Venezia Giulia, Friuli Venezia Giulia Bianco Morus Alba 2022 Vignai da Duline; Liguria, Rossese di Dolceacqua Superiore Barbadirame 2022 Maixei; Emilia, Colli di Parma Vigna del Guasto 2020 Lamoretti; Romagna, Romagna Sangiovese Superiore Avi Riserva 2021 San Patrignano; Toscana, Bolgheri Sassicaia 2021 Tenuta San Guido; Umbria, Orvieto Classico Superiore Mare Antico 2022 Decugnano dei Barbi; Marche, Conero Sassi Neri Riserva 2020 Fattorie Le Terrazze; Lazio, Notturno dei Calanchi 2021 Paolo e Noemia D’Amico; Abruzzo, Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Escol Riserva 2019 San Lorenzo; Molise, Falanghina del Molise Pluris 2023 Cantine San Zenone; Campania, Campi Flegrei Falanghina Cruna Delago 2022 La Sibilla; Puglia, Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto 2021 Tenute Chiaromonte; Basilicata, Aglianico del Vulture Donato D’Angelo 2021 Donato D’Angelo; Calabria, Cirò Rosato Le Formelle 2023 Caparra & Siciliani; Sicilia, Marsala Superiore Ambra Semisecco Vintage 1994 Tino n.5 1994 Francesco Intorcia Heritage; Sardegna, Vermentino di Gallura Vendemmia Tardiva Montidimola 2022 Vigne Surrau.

“Il nostro è un format che sta crescendo di anno in anno – ha osservato il Presidente dell’Associazione Italiana Sommelier Sandro Camilli -. Noi vogliamo che tutta questa eccellenza e tutte queste figure professionali che noi formiamo nelle nostre aule siano sempre più specializzate e qualificate per andare a diffondere la nostra cultura enogastronomica, in Italia e nel mondo”.

Nel corso dell’iniziativa sono stati anche consegnati i premi Bonaventura Maschio e Surgiva e si sono svolte due masterclass condotte da Daniele Cernilli.

Migliaia le persone che nel corso della giornata si sono fermate al grande banco dove sono stati degustati i migliori vini della guida Vitae 2025, il prodotto editoriale di Ais – disponibile anche in app e in lingua inglese, scaricabile gratuitamente, per Android e iOS – la cui realizzazione ha raccolto quasi 20.000 etichette degustate e valutate da una redazione centrale, coinvolgendo 22 redazioni territoriali e più di 1000 collaboratori.

L’evento, al quale hanno partecipato il Sottosegretario di Stato all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare ed alle Foreste Senatore Patrizio La Pietra, la Vice Presidente della Regione Toscana Stefania Saccardi e il Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze Giuseppe Salvini, è stato organizzato dall’Associazione Italiana Sommelier con il Patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Camera di Commercio Firenze, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica, Vetrina Toscana, Fondazione Sistema Toscana e PromoFirenze.

Vetrina Toscana è il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

