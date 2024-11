Mostra personale di Euro Cacchiarelli

Il 20 Novembre a Roma in viale Manzoni 85 si terrà la prima esposizione personale di Euro Cacchiarelli, 64enne di Montecassiano (MC).

La mostra, in 56 pezzi unici, racconta l’affascinante viaggio dell’artista dal suo passato di lavoratore fino all’idea di trasformare l’oggetto multa in un’ampia gamma di esperienze estetiche. Le opere, provenienti dalla collezione personale di Cacchiarelli, creano un percorso espositivo di ibridazione tra realtà e oggetto artistico, rendendo estetici degli oggetti del quotidiano.

Le opere in mostra raccontano l’esperienza di Cacchiarelli con il problema della velocità su strada, quasi in un ricordo futurista, e dimostrano la sua abilità nel trasformare materiali cartacei, colle e pigmenti, in opere di grande profondità emotiva.

Euro Cacchiarelli, nato a Montecassiano nel 1960 e fondatore dell’azienda agricola di famiglia, si avvicina solo oggi al mondo dell’arte, riscontrando un’immediata attenzione da parte dei media. Cacchiarelli, già noto alle cronache per i suoi contenziosi con la pubblica amministrazione in merito a 56 multe contestategli dopo le rilevazioni di un autovelox sulla Strada Regina di Recanati, ha trasformato la sua esperienza di lavoratore e pendolare in una prova dell’unicità dell’arte.

