Reggio BIC. Coach Cugliandro: “Nostra arma vincente è la forza di non mollare!”

di Sonia Polimeni – Ospite di oggi è Antonio Cugliandro, l’allenatore della Reggio BIC, la squadra di basket in carrozzina della nostra città che da 5 anni milita in serie A, senza dubbio motivo di grande orgoglio per Reggio Calabria e per i reggini.

“Stiamo vivendo un sogno – ha affermato Antonio ai nostri microfoni – ma rimaniamo coi piedi per terra, i nostri obiettivi stanno andando anche oltre le aspettative, siamo al secondo posto; abbiamo vinto tre partite su quattro con squadre che sono tra quelle indicate come possibili vincitrici dello scudetto e questo ci fa ben sperare”.

Sì, perchè per la Reggio BIC si respira già aria di Coppa Italia. La forza della squadra infatti, è senza dubbio, da come emerge dalle parole di Coach Cugliandro, l’unione e lo spirito di gruppo che caratterizza i giocatori e che permette loro di affrontare a testa alta anche gli avversari più temibili, senza perdere la concentrazione.

“Nella scorsa partita con Porto Torres abbiamo vinto, nonostante siamo stati anche sotto di 10 punti e la nostra forza è emersa proprio nel non perdere la concentrazione e nell’essere coesi, nell’andare avanti nonostante le difficoltà, e proprio ciò, testimonia come questo gruppo si stia formando anche nella forza mentale di non mollare”!

“Per mantenere alto lo spirito e la motivazione tra i giocatori è necessario non sottovalutare nessun avversario, sabato – ci racconta Cugliandro – andremo a Treviso e affronteremo una squadra fanalino di coda, ma indipendentemente da ciò, il nostro obiettivo sarà sempre lo stesso: fare bene e avere in qualunque campo, lo stesso atteggiamento e la stessa concentrazione qualsiasi squadra ci troviamo di fronte”.

Una bellissima realtà dunque, quella della BIC Reggio Calabria, fatta di sport, di inclusione e soprattutto di giovani che insegnano a lottare, a non arrendersi mai e che con la forza d’animo si può rendere possibile quello che, solo apparentemente, non lo è!

Per vedere la videointervista completa clicca sul link e vai al nostro canele youtube: https://youtu.be/MVfcUj737Hw