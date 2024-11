Alassio (Sv). Fermato solo per un controllo ma poi arrestato per spaccio

I poliziotti del Commissariato di P.S. di Alassio, hanno arrestato un quarantaduenne straniero, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato notato dai poliziotti durante un normale servizio di pattugliamento. Lo straniero, che non si era accorto di essere seguito dalla volante, si introduceva in un vicolo per incontrarsi con un’altra persona la quale, alla vista dei poliziotti, si allontanava velocemente.

A quel punto gli operatori della volante raggiungevano lo straniero, il quale sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish.

Subito dopo, nonostante la poca collaborazione da parte del fermato, la perquisizione è stata estesa anche presso un alloggio in uso allo stesso e lì è stata sequestrata altra sostanza stupefacente del tipo hashish oltre a materiale per il confezionamento della droga.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della direttissima.