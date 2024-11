Beach Volley. Beach Pro Tour “Challenge” Haikou: 3° posto per Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich

Si è chiuso al terzo posto il percorso di Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich nel sesto Challenge del Beach Pro Tour 2024, manifestazione conclusasi questa notte ad Haikou (Cina). Dopo esser partiti direttamente dal main draw come coppia testa di serie numero quattro del torneo, gli Azzurri hanno poi collezionato tre vittorie consecutive rispettivamente contro Cina, Stati Uniti e Austria, prima di cedere 0-2 (13-21, 14-21) agli statunitensi Cody Caldwell e Seain Cook nel match valevole l’accesso in finale.

Archiviata la sconfitta in semifinale contro gli Stati Uniti la coppia federale si è poi ampiamente rifatta e nella finale per il terzo e quarto posto è riuscita a superare con un doppio 21-19 i tedeschi Philipp Huster e Maximilian Just, chiudendo dunque il torneo sul terzo gradino del podio.

Buona la prestazione di Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich contro la Germania, soprattutto per la rimonta del primo set; dopo un’inziale fase di studio (3-3, 6-6, 13-13) la Germania ha tentato la fuga (14-18) ma la formazione azzurra è stata brava prima a recuperare (18-18) per poi riuscire chiudere in proprio favore la prima frazione di gioco (21-19). Nel secondo set (11-11, 13-13) l’Italia ha trovato il break sul 15-13, vantaggio che gli Azzurri hanno amministrato (17-19) fino al 21-19 di fine partita.

Buon risultato per la formazione azzurra; per Dal Corso/Viscovich si tratta del quinto podio stagionale in una tappa internazionale del Beach Pro Tour, miglior risultato di coppia in un appuntamento Challenge.

