Canottaggio: Assegnati a San Giorgio di Nogaro i titoli italiani di fondo in singolo e due senza

SAN GIORGIO DI NOGARO, 17 novembre 2024 – A San Giorgio di Nogaro, sul canale Aussa Corno, sono stati assegnati i titoli italiani di fondo in singolo e due senza, sulla distanza dei 6000 metri. La Canottieri Gavirate conquista tre tricolori: singolo Under 23 e due senza Under 23 maschili e singolo Under 23 femminile.

Doppietta per il CUS Bari che vince il singolo Under 17 sia al maschile che al femminile, per la SC Padova con il singolo Senior e quello Pesi Leggeri maschili, e per la AC Monate che conquista la vittoria con il due senza Pesi Leggeri maschile e con quello femminile.

Conquistano invece un titolo italiano a testa i seguenti sodalizi: CC Saturnia (due senza Under 17 maschile), Fiamme Oro (singolo Senior femminile), CUS Ferrara (due senza Senior maschile), SC Cernobbio (singolo Under 19 femminile), SC Arolo (due senza Under 19 maschile), SC Firenze (singolo Under 19 maschile), SC Pontedera (due senza Under 19 femminile), STC Adria 1877 (due senza Under 17 femminile), SC Timavo (singolo Pesi Leggeri femminile), SC Pescate (singolo Esordienti maschile) e Ternana Canottaggio (singolo Esordienti femminile). Prossimo appuntamento tricolore per l’Italia del canottaggio, l’ultimo in acqua del 2024, l’8 dicembre a Sabaudia, dove si terranno i Campionati Italiani di Gran Fondo in quattro di coppia e otto.

Nelle foto (ph Canottaggio.org/Maurizio Ustolin): in alto il vincitore del singolo U23 maschile, Giovanni Borgonovo; in calce la vincitrice del singolo senior femminile, Stefania Buttignon

comunicato stampa