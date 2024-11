Farmacia Pellicanò Reggio BIC, disco rosso a Treviso

Si ferma a tre successi consecutivi la serie positiva della Farmacia Pellicanò Reggio BIC, sconfitta in trasferta dalla Pdm Treviso con il punteggio di 51-46. Una partita insidiosa, come previsto, si è rivelata fatale per i reggini, complici i numerosi errori al tiro e alcune difficoltà nella gestione dei momenti chiave del match.

Primo Tempo: Buon avvio, ma Treviso rimonta. La partita si apre con un perentorio 0-6 in favore della Farmacia Pellicanò, che sembra voler imporre subito il proprio gioco. Tuttavia, i padroni di casa reagiscono e approfittano di alcune disattenzioni degli ospiti, chiudendo il primo quarto avanti per 14-13.

Nel secondo quarto, i reggini provano a tornare in carreggiata, ma la difesa di Treviso e i continui errori al tiro pesano sul punteggio. Nonostante un pressing efficace che costringe i veneti agli 8 secondi in alcune occasioni, Treviso mantiene il vantaggio grazie anche a giocate decisive come il fallo e canestro trasformati da Favretto. All’intervallo lungo, il punteggio è 25-22 per i padroni di casa.

Secondo Tempo: Treviso gestisce, Reggio non riesce a reagire

Il terzo quarto vede un tentativo iniziale di rimonta da parte dei calabresi, ma la Pdm Treviso, trascinata da uno straordinario De Miranda, continua a condurre il gioco. Nonostante i cambi tattici e il rientro di Carvalho, la Farmacia Pellicanò fatica a trovare continuità, chiudendo il parziale sotto di sette punti (35-28).

Nell’ultimo quarto, i reggini provano l’ultima disperata rimonta. Pimkorn segna una tripla che riaccende le speranze, ma Treviso, forte delle giocate di De Miranda e di un’attenta gestione dei possessi, mantiene il controllo fino al fischio finale. Il match si conclude sul 51-46, con i veneti che ribaltano i pronostici e conquistano la vittoria.

Prossimo appuntamento: Firenze

La Farmacia Pellicanò dovrà ora lavorare duramente in settimana per correggere gli errori e ritrovare la precisione al tiro in vista del prossimo incontro, previsto contro le Volpi Rosse di Firenze al PalaCalafiore, un’occasione importante per rilanciarsi davanti al proprio pubblico.

comunicato stampa