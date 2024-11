Napoli. Duchesca: con 49 dosi di droga nelle tasche

Sorpreso e tratto in arresto dalla Polizia di Stato

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne nigeriano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico VII Duchesca hanno notato un soggetto che stava cedendo a due persone alcune bustine dietro compenso di denaro; pertanto, lo hanno immediatamente raggiunto, bloccato e trovato in possesso di 200 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, e 49 bustine di marijuana per un totale complessivo di circa 40 grammi di sostanza stupefacente.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Napoli/articolo/26876739daa8b1e76357877758