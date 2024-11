Palermo: 5 feriti precipita un ascensore

Cinque persone, due donne e tre bambini sono rimaste ferite questa notte a Palermo. L’ ascensore di una palazzina nel rione Capo, sul quale si trovavano è precipitato.

Tragedia sfiorata anche se una delle donne è stata portata in codice rosso all’ospedale Civico, in base a quanto riferisce l’ANSA. Gli altri coinvolti sarebbero feriti in maniera non grave.

Sul posto i mezzi dei Vigili del Fuoco e le ambulanze per soccorrere i feriti. Saranno le indagini della Polizia di Stato a far luce sulle cause che hanno causato l’incidente a Palermo oltre che al normale controllo sul rispetto delle norme di sicurezza. (foto di repertorio)

LM