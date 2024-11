Piano Mattei: inizio investimenti in Africa per oltre 600 mln di €

L’Italia ha stanziato oltre 600 milioni di euro per finanziare i primi progetti del Piano Mattei in Africa, come emerge dalla relazione sullo stato di attuazione inviata alle Camere dopo i primi sei mesi di attività della Struttura di missione.

Tra i progetti più significativi figura il contributo italiano, stimato in oltre 300 milioni di euro, alla seconda fase di sviluppo del “Corridoio di Lobito”, la nuova linea ferroviaria che collegherà l’Angola alla regione mineraria dello Zambia.

Inoltre, il Piano prevede un investimento di circa 200 milioni di euro in Kenya, finanziato in parte dal Fondo italiano per il clima, per ampliare la produzione di olio vegetale destinato ai biocarburanti avanzati.

Questo progetto, realizzato da Eni Kenya in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura locale, si avvale anche di un finanziamento dell’International Finance Corporation. La relazione illustra un totale di 22 schede di progetti del Piano Mattei, evidenziando l’impegno dell’Italia a sostenere lo sviluppo del continente africano attraverso investimenti in diversi settori strategici.

Ile. And.