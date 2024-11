Sinner trionfa alle ATP Finals 2024, sconfitto in 2 set Fritz in finale

“Sinner domina le ATP Finals. Con un tennis preciso e aggressivo, l’Azzurro ha sovrastato Fritz in finale, chiudendo la partita in due set. Il numero 1 del mondo ha dimostrato una straordinaria solidità mentale e fisica, tenendo sempre in mano le redini del match. Un successo che premia il duro lavoro svolto in questi anni e che proietta Sinner verso nuove ambiziose sfide.”

“Jannik Sinner ha scritto un nuovo capitolo nella storia del tennis italiano. Con una maturità e una consapevolezza dei propri mezzi mai viste prima, ha dominato le ATP Finals, infrangendo ogni resistenza. La vittoria su Fritz è l’apice di un percorso di crescita costante e inesorabile, che lo ha portato a diventare il numero uno al mondo.

Il suo tennis, un mix perfetto di potenza e precisione, ricorda i grandi campioni del passato, ma porta con sé un’originalità tutta sua. Sinner non è solo un talento cristallino, ma anche un vero leader, capace di trascinare la squadra e di ispirare le nuove generazioni.” (foto di reperorio)

Lel. Man.