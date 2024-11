La Viola fa suo il derby dello Stretto 82-74

La Viola Redel Reggio Calabria conquista la nona vittoria consecutiva e continua la sua fuga in vetta alla classifica del Campionato di Serie B Interregionale. Davanti ad un folto pubblico amico, la squadra neroarancio ha ragione di un coriaceo Messina che sino ai minuti finali ha tentato di riaprire il match conclusosi poi 82 a 74.

Il leitmotiv della partita è stato quello della sfida a viso aperto con molto agonismo che ha ovviamente favorito la squadra di casa che ha un roster “intercambiabile” e consente a coach Cadeo di mantenere altissimo il livello atletico.

Al contrario ci sono stati alcuni giocatori tra i giallo-rossi che non sono mai andati a rifiatare e questo nella fase conclusiva del match ha pesato sulla lucidità e sulle conclusioni.

Nel terzo parziale di gioco la Viola tenta l’allungo arrivando a più 10 lunghezze, vantaggio che viene dimezzato per ben due volte ma senza riuscire ad andare oltre.

I padroni di casa festeggiano così i 18 punti in classifica ma qualche nervosismo di troppo alla fine del match ha rischiato di rovinare un serata che ha divertito ed infiammato il pubblico (air ball a parte). Mattatore dell’incontro il messinese Di Dio con 26 punti. In casa neroarancio buona la prova di Ivanaj, Idiaru e Fernandez tutti in doppia cifra.

tabellini in aggiornamento

Fabrizio Pace