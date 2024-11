Basket. Unificato e inclusivo alla Special Olympics European Week

(DIRE) Milano, 18 nov. – Dal 25 novembre al 3 dicembre oltre 25.000 partecipanti provenienti da 35 Paesi europei saranno coinvolti nella Special Olympics European Basketball Week 2024, manifestazione che celebra lo sport unificato. Questa edizione della settimana europea del Basket si incentra sul coinvolgimento di squadre femminili e giovanili composte da ragazzi e ragazze con e senza disabilità intellettive provenienti dalle scuole. Saranno numerosi, infatti, gli eventi organizzati in tutto il territorio nazionale con tornei 5vs5, 3×3, partite dimostrative e percorsi di avviamento alla pallacanestro. L’evento, nel suo complesso, è supportato a livello internazionale da Fiba Europe e Fiba Foundation e, in Italia, è patrocinato dalle principali istituzioni cestistiche: Federazione Italiana Pallacanestro, Lega Basket A, Lega Nazionale Pallacanestro e Lega Basket Femminile.

La European Basketball Week 2024 si aprirà ufficialmente il 21 novembre alle 15.30 con la conferenza stampa all’Unipol Forum di Assago, dove verranno illustrate le principali novità e iniziative della settimana sportiva. Un appuntamento consolidato con Olimpia Milano: prosegue anche quest’anno il gioco di squadra con EA7 Olimpia Milano, storica sostenitrice di Special Olympics Italia. Subito dopo la conferenza stampa di presentazione, l’Unipol Forum ospiterà un quadrangolare di basket unificato, dove Ambassador del mondo della palla a spicchi e Atleti Special Olympics provenienti da tutta Italia scenderanno in campo, fianco a fianco, in formazioni miste.

La Special Olympics European Basketball Week 2024 non sarà solo una celebrazione dello sport ma un’opportunità per coinvolgere le squadre di Serie A e Lnp in eventi unificati, esibizioni, partite speciali e momenti di incontro pensati per diffondere il messaggio di inclusione a tutti gli appassionati. Il basket unificato ha la capacità di abbattere ogni barriera mettendo in luce sempre e solo le capacità degli atleti a canestro, spiegano gli organizzatori. Il coinvolgimento degli atleti Partner, senza disabilità ed in formazioni miste, “dimostra quanto quel sentire comune di una squadra offra un’occasione: una rivoluzione di prospettiva che offre il giusto riconoscimento e valore alle persone con disabilità intellettive”.

Quest’anno la European Basketball Week arriva sui campi e anche online, grazie alla nuova campagna Instagram. Attraverso l’effetto “Play Unified” nelle storie, chiunque potrà apparire con un berretto bianco Special Olympics e un pallone da basket in mano, mentre l’effetto “Cornice Play Unified” permette di esprimere il sostegno in squadra. Tutti gli appassionati di basket e sostenitori dell’inclusione possono partecipare alla celebrazione con gli hashtag #effettoSpecial e #EBW2024, contribuendo a diffondere il messaggio. Per maggiori informazioni e per il calendario completo degli eventi: https://specialolympics.it/events/european-basketball-week-2024-in -tutte-le-regioni/ (Red/ Dire) 03:11 18-11-24