De Pascale è governatore Emilia Romagna

In Emilia Romagna il candidato del campo largo pare sia molto avanti sulla candidata di Centrodestra, che ammette la sconfitta in queste elezioni regionali. La segretaria del PD Elly Schlein esulta e dichiara: “Bellissima vittoria”. Il dato significativo è il calo netto dell’affluenza alle urne in entrambe le regioni.

Lo spoglio è ancora in corso in Emilia Romagna e ma anche in Umbria. Gli elettori sono stati chiamati alle urne ieri dalle 7 alle 23 e oggi dalle 7 alle 15. “Vorrei ringraziare i tantissimi emiliano-romagnoli che con queste elezioni hanno mandato un messaggio molto molto chiaro rispetto alla nostra regione”, questa la dichiarazione rilasciata all’ADNKronos da neo Governatore Miche De Pascale.

Quest’ultimo spera inoltre di poter incontrare al più presto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per cercare una collaborazione proficua che aiuti a risollevare le sorti dell’economia in Emilia Romagna il cui territorio che ha dovuto far fronte a pesanti alluvioni nell’ultimo anno. De Pascale promette un cambio di passo nel rapporto col Governo.

Federica Romeo