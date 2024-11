Il Lussemburgo lancia un appello pubblico per informazioni sul fuggitivo accusato di frode sugli investimenti

Il Fugitive Active Search Team (FAST) della polizia del Lussemburgo ha chiesto il supporto di Europol per cercare assistenza pubblica nella localizzazione di uno dei suoi fuggitivi di alta priorità. L’individuo, il cui profilo è ora presente sul sito web EU Most Wanted , è accusato di aver frodato investitori per circa 5,4 milioni di euro presentandosi falsamente come un imprenditore e avvocato di successo.

Agendo sotto queste false pretese, il sospettato 57enne ha convinto numerosi investitori ad affidargli dei fondi, promettendo di incanalare il loro denaro in progetti redditizi.

Tuttavia, le indagini hanno rivelato che non si sono verificati tali reinvestimenti. Invece, il sospettato avrebbe creato una complessa rete di società opache e conti bancari esteri per appropriarsi indebitamente dei fondi, che ha utilizzato per finanziare il suo lussuoso stile di vita personale.

Il 17 Aprile 2024 sono stati emessi nei confronti dell’indagato un mandato d’arresto europeo e un mandato d’arresto internazionale.

Le autorità esortano chiunque abbia informazioni, non importa quanto possano sembrare insignificanti, a farsi avanti. I suggerimenti possono essere inviati in forma anonima tramite il sito web EU Most Wanted.

Informazioni su EU Most Wanted

La piattaforma EU Most Wanted , gestita dalla Rete europea di squadre di ricerca attiva dei fuggitivi (ENFAST) in collaborazione con Europol, pubblicizza i fuggitivi più ricercati in Europa.

Il sito web ha una comprovata esperienza, con segnalazioni anonime che hanno portato direttamente a molteplici arresti. Dal suo lancio nel Gennaio 2016:

Sono stati pubblicati 454 profili di fuggitivi;

Sono stati arrestati 163 fuggitivi;

53 arresti sono avvenuti direttamente a causa di profili pubblicati sulla piattaforma.

I profili dei fuggitivi vengono aggiornati regolarmente dai paesi partecipanti.

