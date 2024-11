PNRR. Consiglio UE approva modifiche proposte da Italia

(DIRE) Roma, 18 Nov. – Il Consiglio ha approvato oggi la valutazione positiva della Commissione sul piano modificato per la ripresa e la resilienza dell’Italia.

Secondo l’analisi della Commissione, le modifiche mirate proposte dall’Italia non influiscono sulla pertinenza, sull’efficacia, sull’efficienza e sulla coerenza dei suoi piani di ripresa e resilienza. Il 10 ottobre 2024 l’Italia ha presentato modifiche mirate al proprio piano di ripresa e resilienza.

Il piano vale 194,4 miliardi di euro tra contributi e prestiti. Il piano iniziale dell’Italia ha ricevuto il via libera dal Consiglio il 13 luglio 2024 e da allora è stato modificato tre volte, in particolare per aggiungere un nuovo capitolo Repower nel 2023 (Enu/ Dire) 10:59 18-11-24