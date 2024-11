Reggio Calabria. Censimento 2024: scendono in campo i rilevatori

A partire dal 12 Novembre le famiglie della rilevazione da Lista che non hanno ancora compilato il questionario web saranno contattate da un rilevatore comunale. Per l’Edizione 2024 del Censimento la Città di Reggio Calabria vede complessivamente coinvolte circa 3.129 famiglie.

La rilevazione da Lista prevede che le famiglie coinvolte nella rilevazione ricevano per posta una lettera ufficiale a firma del Presidente dell’Istat e un pieghevole informativo. La lettera fornisce le credenziali di accesso al questionario online e tutti i contatti per ricevere assistenza e chiarimenti. Il pieghevole contiene informazioni utili sul Censimento.

Fino al prossimo 9 Dicembre le famiglie campione della rilevazione da Lista possono comunque compilare autonomamente il questionario online, utilizzando le credenziali di accesso riportate nella lettera informativa ricevuta o recarsi presso l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) sito presso il Palazzo dei Servizi Demografici di via Calipari n. 2N per essere assistiti nella compilazione

L’UCC rimane attivo per tutta la durata dell’operazione censuaria (fino al 22 dicembre) e può essere contattato anche per telefono o posta elettronica. Dopo il 9 dicembre sarà possibile compilare il questionario solamente con il supporto e le credenziali del rilevatore stesso.

È possibile inoltre valutare (nel caso in cui gli interessati siano in situazione di particolare fragilità) la compilazione del questionario in modalità proxy (ovvero fornendo i dati richiesti in quanto parenti stretti) contattando i rilevatori ai numeri che gli stessi forniranno cercando le persone intestatarie del censimento. A garanzia dell’ufficialità delle operazioni si ricorda che i rilevatori:

· saranno muniti di cartellino di riconoscimento;

· svolgeranno l’intervista solamente a mezzo tablet;

· non chiederanno al cittadino intervistato di esibire documenti di alcun tipo né chiederanno informazioni su dati bancari e/o sanitari;

· chiederanno ai cittadini di rispondere esclusivamente alle domande del questionario predisposto.

Alle famiglie selezionate è data facoltà di chiedere la conferma dell’identità del rilevatore incaricato contattando l’Ufficio Comunale di Censimento.

Agli stessi recapiti è possibile chiedere assistenza nella compilazione del questionario o eventuali informazioni.

Partecipare al Censimento, oltre a rappresentare un’importante opportunità, è un obbligo di legge, e la relativa violazione dell’obbligo di risposta prevede pertanto una sanzione.

Il Comune di Reggio Calabria ha istituito l’Ufficio Comunale di Censimento e nominato il suo Responsabile nella persona della dott.ssa Claudia Maria Battaglia

L’Ufficio Comunale di Censimento ha sede presso il Palazzo dei Servizi Demografici di via N. Calipari n. 2N e ha i seguenti recapiti telefonici: 3622451-3622452 e l’indirizzo di posta elettronica statistica@reggiocal.it

Si riportano di seguito i giorni e gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Comunale di Censimento:

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00

Martedì e Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00.

Si rassicura che tutte le informazioni raccolte sono trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali (art. 9 D.lgs. n. 322/1989/ Reg. UE 2016/679 e D.lgs 196/2003) pertanto non sarà possibile risalire ai soggetti cui si riferiscono in quanto i risultati saranno diffusi in forma aggregata.

Per ulteriori informazioni o per richiedere assistenza, vi invitiamo a contattare il numero verde Istat 800 188 802 (attivo tutti i giorni dal 1 0ttobre al 23 Dicembre, dalle ore 9,00 alle 21.00 o consultare il sito https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni

comunicato stampa