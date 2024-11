Restituiti al museo italiano preziosi vasi archeologici e monete con il sostegno di Eurojust

Eurojust ha supportato le autorità italiane con la restituzione di oltre 2.500 preziose monete antiche, vasi e piccole sculture che erano state scavate illegalmente e poi vendute in Svizzera. Venerdì pomeriggio scorso, i tesori dell’antica città di Cales, risalenti al III secolo a.C. e all’VIII secolo d.C., sono stati ufficialmente presentati nel Museo archeologico nazionale di Santa Maria Capua Vetere

Eurojust ha aiutato le autorità italiane a effettuare perquisizioni in Svizzera e a raccogliere dati su conti bancari e trasferimenti in Belgio e nei Paesi Bassi, nonché informazioni sulle case d’aste online. Sono stati incriminati 43 sospettati in totale, quattro dei quali sono stati inizialmente presi in custodia. Erano sospettati di frode artistica, tra cui scavi illegali, vendite tramite case d’aste e fornitura di falsi certificati di autenticità. Il valore dei reperti restituiti è stimato in circa 2 milioni di euro.

Le indagini sono state avviate nel 2022 dalla Procura della Repubblica (PPO) di Santa Maria Capua Vetere e dal Comando speciale per la tutela del patrimonio culturale dei Carabinieri. I loro risultati hanno dimostrato che tesori archeologici dell’antica colonia romana di Cales venivano messi in vendita da case d’asta svizzere. Le indagini hanno anche dimostrato che le monete e le ceramiche antiche erano state scavate senza autorizzazione.

Successivamente, il PPO di Santa Maria Capua Vetere ha contattato Eurojust per stabilire una cooperazione con le autorità di polizia svizzere per organizzare le perquisizioni e il sequestro dei reperti. L’Agenzia ha assistito nell’esecuzione degli ordini di indagine europei in Belgio e nei Paesi Bassi e nelle richieste di mutua assistenza giudiziaria in Svizzera.

Sono state trovate circa 2.000 monete prive di certificato ufficiale di provenienza, oltre a oltre 500 vasi preziosi, sculture e altri pezzi di ceramica antica. Sono state trovate anche decine di metal detector e varie attrezzature tecniche per scavi illegali. Tutte le antichità sono state formalmente confiscate e restituite come proprietà ufficiale dello Stato italiano.

Venerdì è stata inaugurata una mostra speciale del patrimonio restituito al Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Capua. I reperti rimarranno di proprietà del museo. All’inaugurazione della mostra hanno partecipato rappresentanti di Eurojust.

Le seguenti autorità sono state coinvolte nella cooperazione tramite Eurojust:

Italia : PPO Santa Maria Capua Vetere; Carabinieri – Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale

: PPO Santa Maria Capua Vetere; Carabinieri – Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale Belgio : PPO Limburgo; Polizia locale Limburg Regio Hoofdstad; PPO Fiandre occidentali; Polizia locale Het Houtsche

: PPO Limburgo; Polizia locale Limburg Regio Hoofdstad; PPO Fiandre occidentali; Polizia locale Het Houtsche Paesi Bassi : PPO (Arrondissementsparket) Amsterdam; Polizia Amsterdam

: PPO (Arrondissementsparket) Amsterdam; Polizia Amsterdam Svizzera : Procura della Repubblica III di Zurigo (Divisione di assistenza giudiziaria internazionale) e Polizia cantonale di Zurigo

